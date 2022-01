Queen, Brian May debutterà come attore in uno show TV per bambini della BBC: "sarà contro il bullismo"

Brian May sarà anche un attore. La leggenda dei Queen, infatti, presto debutterà nella settima arte, nello show della BBC Andy and the Bell dove interpreterà il Padrino del Rock.

L’episodio sarà trasmesso dal network CBeebies e sarà basato sugli Andy and the Odd Socks, il gruppo pop-rock dell'attore inglese Andy Day, che produce canzoni educative per bambini.

May non era convinto di prendere parte al progetto, ma ha cambiato idea dopo aver letto il copione: “È stato molto commovente perché è una grande storia – ha detto chitarrista alla PA News Agency – È uno sguardo così adorabile su ciò che accade ai bambini, su come perdono la loro fiducia e su cosa si può fare”.

May, nell’episodio, si esibirà in una canzone originale per bambini, intitolata Planet Rock, insieme agli Odd Socks. Il chitarrista ha anche contribuito alla stesura del brano: “È una bella canzone. Non l'ho scritta ma ho contribuito. Sono una persona che non può fare a meno di metterci lo zampino”.

We've had big news, and bigger news BUT here's the BIGGEST news!



Rock legend @DrBrianMay makes his acting debut with us in our brand new series on @cbbc and @BBCiPlayer.

Brian plays the Godfather of Rock (naturally) in the episode 'Planet Rock'



— Andy & the Odd Socks (@andyoddsock) January 20, 2022

Un motivo che ha fatto cambiare idea a May sulla partecipazione è sicuramente il fatto che gli Odd Socks aiutano i bambini vittime di bullismo. “Penso sia meraviglioso – ha dichiarato il rocker – Deve dare fiducia a così tanti bambini che hanno perso la loro autostima, perché considerati diversi, strani, e diventano vittime di bullismo”.

L’episodio andrà in onda il 27 gennaio ma sarà disponibile in streaming già da tre giorni prima. Il singolo Planet Rock, invece, uscirà il 18 febbraio.