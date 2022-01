È morto Meat Loaf. Il grande rocker e attore aveva 74 anni

Addio al grande Meat Loaf. Il rocker e attore americano è scomparso nella notte del 20 gennaio all'età di 74 anni. A darne la notizia, attraverso i canali social ufficiali del musicista, la famiglia:

"I nostri cuori sono a pezzi nell'annunciare che l'incomparabile Meat Load è morto questa notte circondato dalla moglie Deborah, dalle figlie Pearl e Amanda e dai suoi amici intimi.

La sua straordinaria carriera ha attraversato 6 decadi che lo hanno visto vendere oltre 100 milioni di album in tutto il mondo e recitare in oltre 65 film, tra cui "Fight Club", "Focus", "Rocky Horror Picture Show" e "Wayne's World".

"Bat Out of Hell" rimane uno dei 10 album più venduti di tutti i tempi.

Sappiamo quanto ha significato per così tanti di voi e apprezziamo davvero tutto l'amore e il supporto mentre viviamo queto questo momento di dolore per la perdita di un artista così stimolante e di un uomo così meraviglioso.

Vi ringraziamo per la vostra comprensione nei confronti del nostro bisogno di privacy in questo momento.

Dal suo cuore alle vostre anime... non smettete mai di rockeggiare!"

Oltre alla straordinaria carriera musicale il grande Meat Loaf (Michael Lee Aday) aveva prestato la sua voce e il suo volto ad alcune delle più divertenti pellicole cinematografiche nell'immaginario rock, tra le quali The Rocky Horror Picture Show, nel ruolo di Eddie, e in Tenacious D and The Pick Of Destiny nel ruolo di Bud Black, padre di Jack Black.