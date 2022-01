Liam Gallagher annuncia il nuovo singolo "Everything’s Electric": in uscita il 4 febbraio. Tutti i dettagli

Liam Gallagher ha annunciato l'uscita del suo nuovo singolo, il primo estratto dal nuovo album C'mon You Know.

Dopo aver anticipato negli scorsi giorni un "grande annuncio" il rocker di Manchester ha svelato il titolo e l'uscita del nuovo brano: si chiamerà Everything's Electric e sarà pubblicato venerdì 4 febbraio.

New single feb 4th it’s called Everything’s Electric Cmon you know LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) January 20, 2022

Come sempre Liam si è mostrato disponibile verso i fan su Twitter, anche dopo la "scottante" domanda sulla presunta reunion degli Oasis: "Ma quindi gli Oasis non tornano insieme?" ha chiesto un utente speranzoso dell'annuncio di una reunion con il fratello Noel, "Not Yet RKID" (non ancora) ha risposto Liam.

C'MON YOU KNOW sarà pubblicato il prossimo 22 maggio. Nel corso di un’intervista di qualche mese fa, rilasciata al magazine NME, il cantante ha detto qualcosa di più sulle tracce contenute nel disco e che uno dei nuovi brani sarà dedicato niente di meno che al fratello Noel: “E poi ce n’è un altro – ha infatti continuato Liam – I Wish I Had More Power ed è dedicata a Noel. È una canzone un po’ cattivella, ma è davvero adorabile”.

Il nostro Rock Ambassador ha anche raccontato come sarà per lui tornare sul palco di Knebworth Park, il prossimo 4 giugno 2022.

Proprio sullo stesso palco, infatti, gli Oasis tennero due storici live, nell’agosto del 1996, e sembra proprio che Liam non veda l’ora di replicare: “Questa è la storia, parte seconda. Sono eccitato. Voglio dire, l'ho già fatto prima ed è stato mega. La cosa migliore è che, sai ovviamente non ricordo molto, ma ho la possibilità di farlo di nuovo. Ovviamente sono più vecchio e un po' più saggio, e voglio spremere tutto, capisci cosa intendo? Lo prenderò davvero bene. Non vedo l’ora”.