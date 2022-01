I Biffy Clyro riprogrammano i loro concerti in Italia.

Per motivi indipendenti dalla volontà degli artisti, la data di Roma della band scozzese viene annullata. Info e rimborsi per la data al seguente LINK

La band annuncia un'imperdibile e unica data italiana!

I Biffy Clyro si esibiranno il prossimo 14 SETTEMBRE al CARROPONTE di Sesto San Giovanni, MILANO

I biglietti già acquistati per Milano rimangono validi per la nuova data.