Richard Ashcroft e Liam Gallagher insieme in una nuova versione di C’Mon People (We’re Making It Now). Ascoltala QUI

Acoustic Hymns Vol. 1 è sicuramente uno degli album più nostalgici e divertenti degli ultimi anni pubblicato da Richard Ashcroft. Attingendo a piene mani dalla sua carriera solista, e coi The Verve, il rocker inglese ha pubblicato un album in cui rivisita in chiave acustica (o semiacustica) i brani più importanti della sua carriera.

All'interno della tracklist è contenuta anche una nuova versione di C'Mon People (We're Making It Now), brano originariamente pubblicato nel 2000 nel primo album solista di Richard Ashcroft "Alone With Everybody". Questa nuova versione è stata registrata con Liam Gallagher, amico di Ashcroft fin dai tempi in cui militava negli Oasis con il fratello Noel. Le canzoni di questo nuovo album hanno ripreso una nuova vita durante il primo tour acustico dell'ex leader dei The Verve.

"Le persone hanno bisogno di apprezzare l'anima nella voce di Liam", ha dichiarato Richard in un'intervista con l'Irish Examiner. “Dal mio punto di vista mi porta ad apprezzare nuovamente la mia canzone. Come ogni persona creativa sono sempre al passo con le cose nuove, tutti abbiamo delle insicurezze ma è stato fantastico ascoltarla di nuovo. È brillante e naturale e lui lo sa. Ci sono ragioni speciali e ragioni musicali per cui suona così, ha portato la sua musicalità e ha aggiunto qualcosa in modo che funzioni su più livelli".

Liam ha aggiunto: "Ho sentito 'C'mon People' per la prima volta quando ho rapito Richard e Kate per un fine settimana da trascorrere a Formentera, 20 anni fa. Credo che non avesse ancora finito di scriverla. L'ho amata fin da qual momento e la suono in casa in molte occasioni quando sono ubriaco. È un onore e un privilegio cantarlo. LG x”.

Ascolta qui C'Mon People (We're Making It Now):