I musicisti più pagati del 2021: il rock la fa da padrone con Bruce Springsteen. Scopri la classifica

È tempo di bilanci per quanto riguarda gli incassi musicali del 2021. Come ogni anno la rivista Rolling Stone ha stilato la classifica delle star della musica più pagate e, sorprendentemente, nell'anno appena trascorso le rockstar l'hanno fatta da padrone.

La stessa rivista ha definito le star del rock come "a prova di pandemia", guadagnando più del doppio rispetto agli anni precedenti il covid-19. L'emergenza pandemica ha decimato i tour con effetti davvero disastrosi per gli artisti che hanno sempre fatto affidamento sui concerti come principale fonte di reddito. Ma la genialità di grandi star come come Bruce Springsteen e Paul Simon hanno trovato altri modi per fare reddito, semplicemente vendendo i loro cataloghi musicali.

"Questi lavori sono quasi come opere d'arte" ha dichiarato Josh Gruss, fondatore e CEO di Round Hill Music, che negli ultimi dieci anni ha speso 1,3 miliardi di dollari in diritti d'autore: "Garantiscono un flusso di entrate costante e questo lo rende molto interessante per gli investimenti".

Oltre a Springsteen nella classifica compaiono anche i Red Hot Chili Peppers e i Motley Crue: questi ultimi hanno venduto il loro catalogo musicale per 90 milioni di dollari, mentre i Chili Peppers lo hanno fatto per 140 milioni.

Ma a detenere il primato è il Boss che ha venduto alla fine del 2021 il suo catalogo a Sony Music per 500 milioni di dollari.

La Top 10 dei musicisti più pagati del 2021:

1. Bruce Springsteen - 590 milioni di dollari

2. Jay-Z - 470 milioni di dollari

3. Paul Simon - 260 milioni di dollari

4. Kanye West - 250 milioni di dollari

5. Ryan Tedder - 200 milioni di dollari

6. Red Hot Chili Peppers - 145 milioni di dollari

7. Lindsey Buckingham (Fleetwood Mac) - 100 milioni di dollari

8. Mötley Crüe - 95 milioni di dollari

9. Blake Shelton - 83 milioni di dollari

10. Taylor Swift - 80 milioni di dollari