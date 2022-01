Placebo, pubblicato il nuovo singolo Try Better Next Time. Ascoltalo qui e scopri la storia

I Placebo hanno pubblicato Try Better Next Time, il terzo singolo estratto dal nuovo album di inediti Never Let Me Go in uscita il prossimo 25 marzo.

“Try Better Next Time” espande le nostre conoscenze sull’onesta e autentica rappresentazione della realtà che troviamo in Never Let Me Go. Se il singolo di apertura “Beautiful James” era una testimonianza del proliferare di opinioni infondate e il successivo “Surrounded By Spies” toccava la tematica della saturazione tecnologica, “Try Better Next Time”, il cuore pulsante dell’album, può essere facilmente frainteso, pensando di trovarsi davanti una visione apocalittica del futuro. Invece, in questo caso, la band si concentra sui nuovi inizi, piuttosto che sulla fine. È un inno alla fine del mondo per come noi lo conosciamo, ma non del mondo intero, oltre che una celebrazione delle infinite possibilità di quello che potrà venire dopo, che l’umanità vi riesca a trovare spazio o meno.

Quando Brian Molko afferma che “potrebbero spuntarci le pinne e noi potremmo tornare in acqua”, lo fa mettendo da parte l’ego di fronte a un disastro ecologico, considerando tutto quello che l’umanità ha fatto a questo pianeta. Il mondo continua a girare, a prescindere dalla volontà degli umani. Aggiunge: “Non è la fine del mondo, ma solo la fine dell’umanità, è una distinzione che nella nostra presunzione non siamo in grado di cogliere. Madre Natura è ormai stanca di noi. Try Better Next Time”.

Mentre ci avviciniamo alla pubblicazione di Never Let Me Go, i Placebo continuano a osservare tutto ciò che li circonda. Si concentrano sui dettagli, ma sempre tenendo a mente il quadro più ampio. Se alle volte può sembrare che questo dipinga il loro come un mondo governato dagli effetti di innumerevoli crisi, allo stesso tempo rappresenta un manuale su come affidarsi gli uni agli altri e come coltivare i rapporti anche quando sembra che si tratti di una battaglia persa. Never Let Me Go è un luogo dove affrontare la dura realtà, sperando nell’arrivo di tempi migliori.

Nei prossimi mesi i Placebo partiranno per un lungo tour che li porterà in Italia per due date:

29 GIUGNO - PIAZZA SORDELLO - MANTOVA

27 OTTOBRE - MEDIOLANUM FORUM - MILANO