Bryan Adams vorrebbe realizzare un suo film: "mi piacerebbe diventare un regista"

Il grande Bryan Adams vorrebbe realizzare un film. Il rocker canadese, che ha una rispettabile carriera come fotografo (ha realizzato il Calendario Pirelli 2022) ha espresso il desiderio di portare la sua passione nel mondo del cinema: "Mi piacerebbe tanto girare un film. Mi vedrei bene come direttore della fotografia, forse anche come regista".

Adams ha poi ricordato un bellissimo aneddoto legato al grande Laszlo Kovacs, direttore della fotografia del film Easy Rider di Dennis Hopper: "Ricordo di aver lavorato con lui in uno dei miei primi video. Aveva un bicchiere al collo e guardava costantemente le formazioni di nuvole aspettando la luce giusta. Genio puro!".

Il rocker canadese ha poi immaginato il potere delle immagini applicato alle moderne tecnologie: “Con le fotocamere degli smartphone in grado di catturare ogni momento, chiunque può essere un fotografo. Il futuro sarà più interattivo e intenso e ci saranno più telecamere che documenteranno tutto in ogni momento. Una delle cose più importanti è che le persone usino le loro macchine fotografiche per documentare le atrocità. Tutti oggi posso essere fotoreporter. Dall'ecoterrorismo a George Floyd, foto e video hanno completamente cambiato il nostro mondo da un giorno all'altro".