Keanu Reeves ha donato 31,5 milioni di dollari guadagnati con The Matrix alla ricerca sul cancro

Secondo quanto riportato da diverse fonti d'oltreoceano il grande Keanu Reeves avrebbe donato il 70% del compenso guadagnato con il primo capitolo di Matrix del 1999 alla ricerca sul cancro.

L'attore per la precisione avrebbe devoluto in beneficenza circa 31 milioni e mezzo di dollari ad organizzazioni che si occupano della ricerca e della cura contro la leucemia.

Una delle ragioni che hanno spinto Reeves ad effettuare una donazione così grande è sicuramente la battaglia contro la malattia portata avanti in quegli anni dalla sorella Kim, a cui venne diagnosticata la leucemia nel 1991.

Anche dopo la guarigione della sorella, Keanu Reeves ha continuato a portare avanti i suoi progetti a sostegno della ricerca su cancro, dando vita alla sua fondazione senza scopo di lucro: "Ho una fondazione privata operativa da anni e aiuta un paio di ospedali per bambini e la ricerca sul cancro. Non mi piace che la fondazione sia legata al mio nome, lascio semplicemente che facciano tutto loro in autonomia".

Attualmente Keanu Reeves è protagonista al cinema con Matrix Resurrection, il film diretto da Lana Wachowski, in cui riprende il ruolo di Neo. La trama promette di essere sufficientemente intricata e complessa, in pieno stile Matrix, e il ritorno, oltre a Reeves, anche di Carrie-Anne Moss nel ruolo di Trinity, è sicuramente una buona notizia.

Già con l'uscita del primo trailer gli elementi erano così tanti da alimentare l'interesse per la nuova pellicola e per i dettagli nascosti nelle prime scene pubblicate. La colonna sonora vede protagonisti addirittura i Jefferson Airplane con White Rabbit. La canzone sembra essere davvero perfetta per la saga di The Matrix. Il testo del brano, infatti, presenta varie interconnessioni con degli elementi iconici dei primi film, ma anche con alcune scene di Resurrections.

Il primo legame è sicuramente quello delle due pillole: nel primo capitolo, infatti, Morpheus (interpretato da Laurence Fishburne) offre a Neo la possibilità di scegliere tra una pillola blu, che lo farebbe tornare inconsapevole alla sua vita di sempre, e una pillola rossa che gli svelerà il segreto di Matrix. In questo nuovo trailer, il protagonista riprende la scena cult, ingoiando alcune pillole blu, mentre la voce di Grace Slick canta “One pill makes you larger, and one pill makes you small” (Una pillola di farà diventare più grande e una pillola ti farà diventare più piccolo).