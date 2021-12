Noel Gallagher sta per entrare ad Abbey Road per registrare il nuovo album: "Realizzerò anche un documentario"

Noel Gallagher una volta ha detto di sé stesso: «Ero solo un tipo qualunque della case popolari di Manchester che sapeva suonare qualche canzone dei Beatles». Adesso ha rivelato che sta per realizzare quello che per lui è un sogno: registrare un album ad Abbey Road e realizzare un documentario durante la lavorazione.

Intervistato dal conduttore radiofonico Matt Morgan nel suo podcast, Noel Gallagher ha spiegato che il suo desiderio è: «Documentare i momenti magici che passo in studio con la mia band». Noel ha fondato gli High Flying Birds nel 2010 (il nome è tratto da una canzone folk tradizionale fatta in versione psichedelica dai Jefferson Airplane al festival di Monterey nel 1967) dopo lo scioglimento degli Oasis, e ha pubblicato tre album: il debutto omonimo nel 2011, Chasing Yesterday del 2015 e Who Built the Moon? del 2017.

Noel ha spiegato di aver già scritto il prossimo album, e di essere pronto per entrare in studio a registrare a gennaio, mentre si prepara al primo tour in Inghilterra dopo molto tempo, che inizia il 4 giugno all’In It Together Festival in Galles e si chiude il 22 giugno a Bristol.

«Ho scritto anche un paio di ballad acustiche, e una è una delle canzoni più belle che abbia mai fatto. Ha dei bellissimi accordi ed è molto, molto triste. Nelle strofe la musica è triste ma il contenuto delle parole è forte e nel ritornello la musica diventa allegra e le parole tristi. È una grande canzone». Per quando riguarda l’idea di registrare ad Abbey Road e allo stesso tempo girare un documentario, Noel Gallagher ha voluto chiarire a modo suo che non si possono fare paragoni con Get Back il monumentale documentario realizzato da Peter Jackson che ha conquistato il mondo raccontando giorno per giorno con immagini inedite la registrazione di Let it Be dei Beatles. «Non ho intenzione di farmi riprendere mentre scrivo» ha detto Noel, «Loro erano i Beatles, e nel documentario si vede Paul McCartney che scrive Get Back. Io invece farò un album di cui, con tutta la buona volontà, a nessuno fregherà niente. Vedere me che cazzeggio con i soliti cinque accordi che uso da tutta la vita non ha la stessa importanza».