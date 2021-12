U2, il concerto di Bono della vigilia di Natale per i senzatetto di Dublino. Guarda il video

Durante la notte della viglia di Natale il leader degli U2 Bono ha partecipato all'evento annuale di beneficenza all'interno della di una cattedrale di Dublino per raccogliere fondi da destinare ai senzatetto della città. Per l'occasione il rocker irlandese ha eseguito il brano "Running To Stand Still", dall'album The Joshua Tree del 1987.

Ogni vigilia di Natale, i musicisti si recano a Grafton Street per esibirsi in strada e raccogliere fondi da destinare agli enti di beneficenza locali che lavorano aiutare i senzatetto. L'evento viene organizzato da circa 10 anni dal grande cantautore Glen Hansard.

A causa della recrudescenza della pandemia da covid-19 quest'anno l'evento si è svolto nella cattedrale di St. Patrick e ogni centesimo raccolto è stato donato alla fondazione Simon Community.

Guarda il video dell'intero concerto. La performance di Bono inizia circa al minuto 12:16: