Eric Clapton: la dichiarazione ufficiale del management sulla causa contro una donna in Germania

Eric Clapton e il suo management hanno rilasciato un comunicato, a seguito della causa intentata - e vinta - a una donna tedesca che aveva messo in vendita un bootleg del musicista britannico su eBay.

Per 9,95€, la donna ha cercato di vendere il CD di un concerto di Clapton degli anni Ottanta, che il marito aveva a sua volta acquistato in Germania nel 1987. L’accusata avrebbe dichiarato di non essere a conoscenza dell’illegalità dell’atto, in quanto non informata delle leggi sul copyright.

Clapton avrebbe quindi inviato al tribunale regionale di Düsseldorf un affidavit, affermando che, a dire il vero, le registrazioni stesse erano illegali, il che ha portato alla decisione della corte a favore del cantautore.

Il tribunale ha chiesto alla donna di pagare le spese legali di entrambe le parti, per una cifra parei a circa 3.400 euro totali. Se la donna dovesse rifiutarsi di togliere l’annuncio online o dovesse pubblicarne un nuovo, rischierebbe una multa di 250.000 euro o sei mesi di detenzione.

“Dati gli articoli diffusi e spesso fuorvianti riguardanti un recente caso di bootleg che coinvolge una donna in Germania – ha dichiarato ufficialmente il management dell’artista – quanto segue fornisce chiarimenti per mettere le cose in chiaro. La Germania è uno dei tanti Paesi in cui sono diffuse le vendite di CD illegali non autorizzati e di solito di scarsa qualità, il che danneggia sia l'industria che gli acquirenti di prodotti stessi. In un periodo di oltre dieci anni gli avvocati tedeschi nominati da Eric Clapton, e un numero significativo di altri noti artisti e case discografiche, hanno perseguito con successo migliaia di casi di bootleg nell'ambito delle normali procedure di copyright. Non vi è da parte nostra l'intenzione di prendere di mira le persone che vendono CD isolati dalla propria collezione, ma piuttosto i contrabbandieri attivi che producono copie non autorizzate per la vendita. Nel caso di un individuo che vende articoli non autorizzati da una collezione personale, se dopo aver ricevuto una lettera di "cessazione e desistere" questi ritirasse gli articoli incriminati, qualsiasi costo sarebbe minimo. Gli avvocati e il team di Eric Clapton (piuttosto che Eric personalmente) identificano se un articolo in vendita è illegale. Eric Clapton non è coinvolto in alcun caso in modo individuale e il 95% dei casi è risolto prima di andare in tribunale. Questo caso avrebbe potuto essere risolto rapidamente a un costo minimo, ma sfortunatamente in risposta alla prima lettera standard degli avvocati tedeschi, la risposta dell'individuo includeva la riga (traduzione): ‘Sentiti libero di intentare una causa’. Ciò ha innescato il passo successivo nelle procedure legali standard e la Corte ha quindi emesso l'ingiunzione iniziale. Se l'individuo avesse rispettato la lettera iniziale i costi sarebbero stati minimi. Se avesse spiegato fin dall'inizio i fatti completi in una semplice telefonata o lettera agli avvocati, si sarebbe potuto rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento ei costi evitati. Tuttavia, l'individuo ha nominato un avvocato che ha impugnato la decisione di ingiunzione. Il Giudice ha incoraggiato la persona a ritirare il ricorso per risparmiare sui costi, ma lei ha proceduto. Il ricorso è stato respinto ed è stata condannata alle spese del Tribunale e di tutte le parti.

Tuttavia, quando i fatti completi di questo caso particolare sono venuti alla luce ed è stato chiaro che l'individuo non è il tipo di persona che Eric Clapton, o la sua casa discografica, desidera prendere di mira, Eric Clapton ha deciso di non intraprendere ulteriori azioni e non intende a riscuotere le spese che gli sono state riconosciute dalla Corte. Inoltre, spera che l'individuo stesso non debba sostenere ulteriori costi”.