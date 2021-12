Jon Bon Jovi racconta la storia del regalo di Natale più bello della sua vita: la sua prima chitarra

La mattina di Natale del 1975, il tredicenne John Francis Bongiovi Jr. corre insieme ai fratelli Matt e Anthony giù dalle scale della casa di famiglia di Robinhood Drive a Sayreville, New Jersey, per aprire i regali.

È un’immagine presa da un vecchio filmato postato dal cantante dei Bon Jovi sui suoi social qualche giorno fa in occasione delle feste.

John ha chiesto ai suoi genitori John e Carol una chitarra, ma non la trova sotto l’albero. «Ero disperato perché non c’era niente che desiderassi di più in quel momento della mia vita» ha raccontato, «Ad un certo punto mentre stavo raccogliendo le carte dei pacchetti con i miei fratelli, ho guardato sotto al divano e c’era una Univox Stratocaster».

La Univox è un marchio di culto nella storia delle chitarre elettriche, fondata nel 1960 a Westbury, New York è diventata celebre per aver importato diversi modelli giapponesi e per aver creato negli anni ‘60 e ‘70 chitarre e bassi elettrici che replicavano modelli di Fender, Gibson, Rickenbacker, Epiphone e altri marchi, messi in commercio ad un prezzo decisamente basso e quindi accessibili a tutti.

La Univox è stata comprata dalla ditta di sintetizzatori Korg nel 1985 ma è tornata nel mondo dell’indie rock anni 90 grazie a Kurt Cobain che ha usato spesso la Univox Hi-Flier, un modello prodotto tra il 1967 e il 1977 per replicare le Ventures della Morsite, le chitarre suonate da leggende del punk rock come Johnny Ramone, Dave Alexander degli Stooges e Fred Sonic Smith degli MC5.

Per il tredicenne John Bongiovi è l’inizio di una carriera di enorme successo: tre anni dopo quel natale, a soli sedici anni forma con l’amico David Bryan la sua prima band, gli Atlantic City Expressway, a diciassette va a New York a lavorare come assistente e tuttofare negli studi Power Station di proprietà di suo cugino Tony Bongiovi, nel 1982 registra il singolo Runaway per la compilation di band emergenti del New Jersey fatta dalla stazione radio The Apple 103.5 di Lake Success e un anno dopo cambia nome in Jon Bon Jovi e forma i Bon Jovi insieme a David Bryan, Richie Sambora, Alec John Such e Tico Torres.

Inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2018, i Bon Jovi hanno dominato le classifiche americane dagli anni ’80 ad oggi con sedici album e venduto oltre 130 milioni di dischi. Tutto grazie a quel regalo di natale dei genitori nascosto sotto al divano nel 1975, la sua prima chitarra elettrica: «Sono cose che non si dimenticano mai» ha detto Jon Bon Jovi.