The Rolling Stones, tour 2021 da record: ha chiuso con un guadagno di 115 milioni di dollari

I Rolling Stones non si sono ancora stancati di collezionare record.

Per l’anno 2021 Mick Jagger e soci sono in vetta alla classifica stilata da Pollstar dei tour con maggiori incassi, con un totale di 115,5 milioni di dollari totali.

Con solo dodici show in calendario, 516.624 biglietti venduti e una media di 223,56 dollari a biglietto, gli Stones si sono piazzati al primo posto, davanti a Green Day Weezer + Fall Out Boy e Eagles.

Il valore medio di ogni concerto dell’ultimo tour degli Stones è di 9,6 milioni di dollari. Si tratta della prima volta che una band incassa una media di dieci milioni di dollari per spettacolo.

Pollstar ha rilasciato una nota: “Lo chiamiamo il Grande Ritorno, perché il ritorno lo abbiamo fatto, eccome. L'anno scorso è stato l'anno che non c'era, con i tour bloccati... e gli artisti e lo sviluppo degli artisti sono stati lasciati a spettacoli in streaming e ai social media, senza soddisfazioni. I fan, in gran parte, hanno fatto a meno degli show dal vivo e a noi non è piaciuto. Anche se certamente non senza sfide, il 2021 è stato molto diverso e, come riflettono i dati Pollstar, molto migliore”.

Nella classifica dei dieci tour più fruttuosi, sei sono di artisti rock.