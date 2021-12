Keanu Reeves racconta la sua formazione musicale: ecco tutte le sue rock band preferite di sempre

Keanu Reeves, 57 anni, è tornato a vestire i panni dell’eletto Neo nel nuovo capitolo della serie di film Matrix, The Matrix Reurrection diretto da Lana Wachowsky (senza la sorella Lilly) presentato in anteprima al festival di Toronto il 16 dicembre 2021. Nel film, ambientato 20 anni dopo la fine degli eventi raccontati nella trilogia, Neo vive a San Francisco una vita ordinaria con il suo nome originale Thomas A. Anderson, fino al giorno in cui incontra Trinity (interpretata da Carrie-Anne Moss) e una nuova versione dell’hacker Morpheus, prende la pillola rossa e ricomincia la sua battaglia per la libertà, con molti combattimenti di kung fu ed effetti speciali.

È l’ultimo film di una carriera lunghissima, iniziata nel 1985 con un ruolo nel cortometraggio One Step Away e un anno dopo nel suo primo film River’s Edge con Dennis Hopper e decollata con due titoli entrati nella cultura degli anni ’90, il capolavoro di azione di Katherine Bigelow Point Break e il film indipendente My Own Private Idaho in cui recita al fianco di River Phoenix. Mentre apre la sua strada nel cinema che lo porterà a diventare uno degli attori più importanti ed amati di Hollywood, Keanu Reeves inizia anche una carriera come musicista, fondando nel 1991 una band di rock alternativo chiamata Dogstar.

Secondo quanto ha raccontato lui stesso, tutto è iniziato nel 1991 quando ha incontrato per caso in un supermercato l’attore e musicista Robert Mailhouse. Parlando di hockey (Mailhouse indossa una maglia della squadra dei Detroit Red Wings di cui Keanu Reeves è un fan), poi di musica e decidono di formare una band. Keanu Reeves suona il basso, i Dogstar registrano un EP dal titolo geniale, Quattro Formaggi, e partono in tour negli Stati Uniti e in Asia, aprendo anche un concerto di David Bowie al Palladium di Hollywood, suonano anche al festival di Glastonbury e pubblicano due album, Our Little Visionary nel 1996 e Happy Ending nel 2000. «Keanu ama suonare il basso» ha detto di lui il chitarrista dei Dogstar Gregg Miller, «Non è il frontman della band. Sappiamo che l’attenzione è concentrata su di lui ma sappiamo anche di poter fare un ottimo spettacolo rock. Altrimenti suoneremmo in garage». Keanu Reeves ha raccontato la sua formazione musicale e in un incontro con i fan ha detto che il suo pezzo preferito di sempre è Love Will Tear Us Apart dei Joy Division: «Peter Hook è il mio eroe, ha un modo di suonare il basso molto melodico, è romantico ed epico ma con uno stile gotico».

Nell’elenco delle sua band di riferimento invece c’è tantissimo punk e hardcore americano e inglese: Discharge, Exploited, Minor Threat, Black Flag, Bad Brains e Fugazi (con i Dogstar ha fatto anche la cover di un pezzo della band di Ian MacKaye, Merchandise). Ecco la sua playlist in ordine di preferenza

Fugazi

Ramones

Exploited

Discharge

Elvis Costalo

The Clash

Violent Femmes

Joy Division

Minor Threat

Bad Brains