David Bowie, l'incredibile passione del Duca Bianco per la serie TV Gomorra

David Bowie era un grande fan della serie televisiva italiana Gomorra.

A rivelarlo è stato uno degli attori protagonisti della acclamata saga sulla malavita napoletana, Salvatore Esposito, che in Gomorra interpreta Genny Savastano.

Basata sull’omonimo best seller di Roberto Saviano, la serie è arrivata quest’anno alla sua conclusione, con la quinta stagione in corso proprio in queste settimane. Gomorra ha dimostrato di essere una delle più grandi esportazioni televisive del nostro Paese, negli ultimi anni, superando il numero di spettatori italiani de Il Trono Di Spade.

Acclamata in tutto il mondo, a quanto pare aveva attirato le attenzioni niente di meno che del Duca Bianco, che aveva i DVD di tutti gli episodi editi al momento. In occasione di un’intervista con NME, Savastano ha raccontato di essere venuto a conoscenza di questo amore di Bowie grazie alla regista Sofia Coppola: “Sofia Coppola ha detto ai nostri produttori di essere in possesso dei DVD di Gomorra perché glieli aveva regalati David Bowie. Lui era un grande fan della serie e le ha detto che doveva assolutamente guardarla”. A quel punto, anche Coppola è entrata di diritto tra i fan della serie, proprio grazie alla voce di Ziggy Stardust.

Ovviamente, per Esposito e per tutto il cast e la crew di Gomorra, avere avuto un fan così d’eccezione è un grande onore: “Sono un grande ammiratore di Bowie, ovviamente – ha confermato l’attore a NME – ed è grandioso che anche Ricky Gervais sia un grande fan della serie. Un giorno è venuto sul set, mentre giravamo a Londra”.