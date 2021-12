Van Halen: ecco come David Lee Roth contribuì alla creazione della leggendaria Frankenstrat, la chitarra di Eddie Van Halen

La celebre chitarra Frankenstrat di Eddie Van Halen è tutt’oggi uno dei simboli più riconoscibili di tutti i tempi nel mondo del rock. L’iconica Fender Stratocaster rossa, bianca e nera, una vera opera d’arte, è stata recentemente protagonista di una rivelazione da parte dell’altra anima dei Van Halen, David Lee Roth.

Il frontman, infatti, nei giorni scorsi ha condiviso sui social un suo dipinto, intitolato Big Wave, che ha ricordato ai followers proprio la chitarra di Van Halen, sia come colori che come stile di pittura. Per spiegare questa somiglianza, Lee Roth ha pubblicato un video su YouTube, dedicato all’argomento: “Abbiamo ricevuto un sacco di biglietti e lettere, in formato digitale, per così dire, riguardo al fatto che ci sono somiglianze tra il mio dipinto e le strisce sulla chitarra di Eddie, e questo perché anche [la chitarra] è una mia opera”.

Il cantante, che iniziò a frequentare gli studi di registrazione con i Van Halen attorno al 1975, ha poi raccontato di aver contribuito, più che altro, alla creazione dello stile particolare dello strumento di Eddie che, inizialmente, era sui toni del bianco, troppo somigliante a quello di Jimi Hendrix, scomparso da poco e il cui ricordo era ancora molto vivo nel cuore di tutti. Ecco perché Lee Roth avrebbe suggerito al chitarrista di implementare uno “schema lineare in espansione”. Il cantante, nello stesso video, ha poi ricordato di essere entrato una volta negli studi della band con un rotolo di nastro adesivo grigio, uno nero e uno blu, tutti elementi che si sarebbero poi riversati nel design del Frankenstrat. Il “piccolo scarabocchio” – così definito da Lee Roth – sul corpo della chitarra proveniva proprio dai nastri da elettricista, uniti al guizzo della vernice spruzzata. “Essenzialmente, io ho inventato il caffè, loro hanno inventato una tazza”.

Roth ha infatti poi sottolineato che Van Halen sviluppò una vera e propria industria, intorno alle sue chitarre: “Eddie era molto più bravo negli affari di quanto non lo sia mai stato io. Ha avviato una vera e propria industria. Non è solo un franchising. È un modo di pensare la chitarra. È uno dei simboli più riconoscibili di tutti i tempi”.