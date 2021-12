David Bowie: apre in Italia il pop up store ufficiale! A Roma dal 5 gennaio

L’8 gennaio 2022 David Bowie avrebbe compiuto 75 anni. Per festeggiare quest’anniversario Warner Music Italy, in collaborazione con Discoteca Laziale, lancia il primo temporary shop dedicato all’artista in Italia.

Il pop-up store aprirà il 5 gennaio per due settimane e avrà sede all’interno del negozio di musica Discoteca Laziale in Via Giovanni Giolitti 263, Roma. Tutti i fan avranno l’occasione di trovare oltre alla discografia completa del Duca Bianco, anche merchandising esclusivo.

L’8 gennaio inoltre, i fan avranno l’occasione di festeggiare il compleanno di David Bowie. Nel negozio verrà infatti allestito un deejay set dove tutti gli appassionati potranno ascoltare l’iconica produzione musicale dell’artista “a tutto volume”.