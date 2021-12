Def Leppard, Rick Allen racconta la bellissima lettera che Phil Collins gli scrisse dopo l'incidente: "Mi aiutò moltissimo"

Il pomeriggio del 31 dicembre 1984, il batterista dei Def Leppard Rick Allen sta guidando la sua Corvette C4 sulla strada A57 che attraversa la campagna nei dintorni di Sheffield in Inghilterra. Con lui c’è la sua fidanzata olandese Miriam Barendsen.

Rick Allen ha solo 21 anni ma è già uno dei batteristi più conosciuti nel mondo dell’hard rock (i fan lo hanno soprannominato The Thunder God) grazie al successo dell’album Pyromania dei Def Leppard uscito nel gennaio 1983 e arrivato fino al numero due in classifica in America.

La sua carriera è iniziata a soli 15 anni, quando sua madre gli ha mostrato un annuncio dei Def Leppard che cercavano un sostituto del primo batterista Tony Kenning: Rick Allen entra a far parte della band il giorno del suo compleanno, il 1 novembre 1978, lascia la scuola e un anno dopo festeggia i 16 anni sul palco dell’Hammersmith Odeon di Londra con un concerto in cui i Def Leppard suonano come gruppo di apertura degli AC/DC. Alla fine del 1984 i Def Leppard si sono trasferiti a Dublino da Sheffield per registrare il loro quarto album, Hysteria insieme a Robert “Mutt” Lange, il produttore degli AC/DC, ma un terribile incidente rischia di mettere fine alla loro carriera. Rick Allen perde il controllo della sua Corvette, sbanda, si schianta contro un muro e nell’urto il suo braccio sinistro viene strappato via. I dottori riescono a ricucirlo, ma devono amputarlo nuovamente per il rischio di infezione.

È l’incidente più terribile per un batterista, ma Rick Allen non si perde d’animo e decide che farà di tutto per poter suonare ancora, anche senza un braccio. In una intervista recente, Rick Allen che oggi ha 58 anni ed è ancora il batterista dei Def Leppard, ha raccontato che tra le migliaia di lettere che ha ricevuto, la prima che ha aperto è stata quella di Phil Collins, il batterista dei Genesis: «Ero ancora in ospedale quando ho ricevuto il suo messaggio di incoraggiamento. Mi ha scritto delle parole bellissime perché ovviamente capiva come mi sentivo in quel momento dopo un incidente così orribile. Ha significato tanto per me». Dopo un mese in ospedale, Rick Allen torna a casa e comincia a pensare al suo futuro. I suoi amici e compagni dei Def Leppard gli stanno intorno, le registrazioni di Hysteria si fermano e come ha raccontato Rick: «Mi hanno dato tutto il tempo di cui avevo bisogno, togliendomi ogni pressione». Rick è giovane e pieno di energia e ha le risorse emotive per superare una situazione che avrebbe distrutto chiunque: «Era una croce con cui dovevo convivere. Mi chiedevo: voglio sparire o andare avanti? Ho scoperto il potere dell’anima umana, ed è stato quello a catapultarmi dove sono ora».

Rick Allen inizia ad allenarsi per fare con la gambe quello che faceva prima con il braccio sinistro e lavora con la ditta di strumenti Simmons per creare una batteria elettronica customizzata, con quattro pedali azionati dal piede sinistro, si chiude in uno studio e si allena a suonarla. Dopo qualche mese, chiama i suoi amici dei Def Leppard (che non hanno mai cercato un sostituto) e davanti a loro suona l’intro di batteria di When the Levee Breaks dei Led Zeppelin. «È stato un momento incredibilmente emozionante» ha ricordato il cantante Joe Elliott. Il 16 agosto 1986 Rick Allen torna sul palco con la band al Monsters of Rock a Donnington, accolto da un’ovazione del pubblico. Il 3 agosto 1987, tre anni dopo l’inizio delle registrazioni esce l’album Hysteria che arriva al numero uno in classifica sia in America che in Inghilterra, e i Def Leppard diventano una delle rock band di maggior successo del decennio.