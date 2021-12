A Houston apre un bar dedicato ai Foo Fighters!

Houston, Texas, darà presto ai fan dei Foo Fighters un motivo in più per visitarla: aprirà il prossimo 22 gennaio l'Everlong Bar & Hideaway. Il locale, di proprietà di Chris Shepherd, è dedicato alla band con un menu dedicato con cocktail e piatti in stile anni '90.

Oltre a prendere il nome da una delle canzoni più famose della band, l'Everlong Bar & Hideaway onora i Foo Fighters "con un appeal crossover capace di andare oltre i confini allo stesso tempo".

La band ha recentemente pubblicato il video del singolo "Love Dies Young" con Jason Sudeikis nel ruolo di allenatore di nuoto del gruppo, ed è intenta a far uscire anche il film horror “Studio 666” che documenterà la registrazione del decimo album in studio della band, “Medicine At Midnight”, in una villa infestata dai fantasmi.