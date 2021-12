Josh Homme, Chad Smith e Taylor Hawkins in concerto a sorpresa per beneficenza. Guarda il video

In occasione di una serata di beneficenza organizzata dall'associazione Bring Back The Arts per raccogliere fondi da destinare alla Malibu Elementary School il frontman dei Queens Of The Stone Age Josh Homme, Danny Carey dei Tool, Chad Smith dei Red Hot Chili Pepper, Taylor Hawkins dei Foo Fighters, Chris Chaney dei Jane's Addiction e il produttore di Ozzy Osbourne Andrew Watt hanno formato per l'occasione un supergruppo.

La band ha suonato diverse cover classi rock, tra cui Hot Legs di Rod Stewart, Werewolves of London di Warren Zevon, Should I Stay Or Should I Go dei The Clash e, immancabilmente, una potente e divertita versione di Go With The Flow dei Queen Of The Stone Age con un carico ed energico Josh Homme ovviamente alla voce.

Guarda i video della serata:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Shaun Conrad (@shaunrconrad)

