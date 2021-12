Skin è diventata mamma: è nata la piccola Lev Lylah. Guarda le foto

Skin e la compagna Rayne Baron hanno annunciato la nascita della loro prima figlia. La bambina, Lev Lylah, è nata il giorno del Ringraziamento alle 17.55 e sta bene. La notizia è stata data dalla voce degli Skunk Anansie e da Baron, conosciuta anche con lo pseudonimo di LadyFag, su Instagram: “Lieta di annunciare che esattamente una settimana fa alle 17.55 è nata la nostra bimba Lev Lylah – racconta Skin nella didascalia delle immagini pubblicate – Sono così felice di aver trascorso la più bella settimana della mia vita occupandomi di questa bellissima anima nuova con la mia incredibile compagna Ladyfag. Questa piccola meraviglia ci ha sciolto il cuore. Nessuno può prepararti all'esplosione di amore incondizionato che ora proviamo per lei. Lei è così incredibile, sia la mamma che la bimba stanno bene e sono super felici”.

Nelle foto, Lev è ritratta insieme alle mamme, appena nata.

“Lei è qui! – ha scritto LadyFag sul suo profilo – Il giorno del Ringraziamento alle 5:55 PM esatte abbiamo finalmente incontrato il nostro angioletto. Abbiamo incontrato Lev Lylah. Significa 'cuore della notte'. Ogni cliché che tu abbia mai sentito è vero e non riesco a esprimere a parole quanto siamo innamorate di lei. Trascorro mezza giornata a fissarla, in lacrime, da quanto sia preziosa e bella. Nella settimana in cui è stata sulla terra mi ha insegnato più di quanto io abbia imparato in tutti i miei anni di vita. Lei è il significato della vita e io e Skin siamo così orgogliose ed entusiaste di essere le sue mamme. Benvenuta nel mondo bambina... Ti amiamo!”.

Skin e Baron, nel settembre del 2020 hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale. Nata a Toronto ma trasferitasi a New York molti anni fa, LadyFag è celebre nella Grande Mela come protagonista dell’intrattenimento notturno, grazie alle feste underground ed eventi di livello internazionale. Baron è anche scrittrice.