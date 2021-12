Guns N' Roses, Slash: "ecco qual è l'album che mi fece innamorare della chitarra"

Il 10 novembre del 1967 esce in Inghilterra un album destinato a diventare un classico del rock, è il secondo album dei Cream e si intitola Disraeli Gears. I critici scrivono che dal blues del Delta al rock inglese passando per la psichedelia, tutta la musica che si può fare con basso, batteria e chitarra passa da Eric Clapton, Ginger Baker e Jack Bruce, la prima superband del rock, un insieme di talenti e personalità giganteschi e incontrollabili destinata a durare solo due anni ma a lasciare un segno nella storia del rock. La leggenda più bella sui Cream è quella dei loro concerti, confermata da Ginger Baker: erano così lunghi perché nessuno dei tre voleva essere il primo a smettere.

È naturale che una band del genere sia stata un punto di riferimento per un personaggio come Slash. «Disraeli Gears è l’album che mi ha fatto cambiare il basso per la chitarra» ha raccontato in un intervista con il produttore Dave Cobb per il podcast Southern Accents Radio di Apple Music. All’inizio della sua avventura nel mondo del rock, Slash ha deciso di suonare il basso perché il suo amico Steven Adler, con cui è cresciuto a Hollywood, suonava la chitarra: «Al tempo non conoscevo la differenza tra basso e chitarra» ha spiegato, «L’unica cosa importante era formare una band».

Slash decide di prendere lezioni di chitarra per capire come funziona, e l’insegnante gli fa sentire Sunshine of Your Love, uno dei brani da Disraeli Gears: «L’ho fermato e gli ho detto: questo è esattamente quello che voglio fare» ha spiegato Slash, «Quell’album non è solo uno dei migliori nella storia del rock e del blues, se non il migliore in assoluto, ma è anche quello che mi ha fatto venire voglia di suonare il mio strumento». Disraeli Gears arriva al numero cinque in classifica in Inghilterra e al numero quattro negli Stati Uniti, dove vince un disco di platino, e nel 1999 è stato inserito nella Grammy Hall of Fame degli album più importanti di tutti i tempi.