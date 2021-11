System Of A Down, Serj Tankian annuncia una nuova mostra interattiva virtuale

Il grande Serj Tankian, frontman dei System Of A Down, ha annunciato una nuova mostra virtuale intitolata Not For Touching – The Intangible Composition. Presentata dall'agenzia CurioNFT, la collezione comprende 21 lavori che abbracciano "una fusione tra arte, musica, dipinti digitali e animazioni".

Surprise everyone!!! I am very excited to share this news with you. These mergers of art, music, digital paintings and animation came out better than my highest expectations. Thank you @RollingStone for the premiere. More soon….https://t.co/2ECy5t2yW2#digitalart #NFT #nftartist — Serj Tankian (@serjtankian) November 22, 2021

La collezione includerà anche alcune stanze virtuali, con grafiche animate realizzate dal creatore degli effetti visivi della trilogia de Il Signore Degli Anelli Roger Kupelian, insieme alla musica originale composta da Tankian.

In un'intervista rilasciata a Rolling Stone la voce dei System Of A Down ha così descritto il suo approccio alla la pittura: "l'ho per poter vedere la mia musica con gli occhi. Aggiungendo composizioni musicali all'arte, abbiamo creato un'esperienza completa più potente per gli amanti dell'arte e della musica". Secondo il comunicato stampa la mostra sarà inaugurata il prossimo 6 dicembre.