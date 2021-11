U2, The Edge conferma che la band è al lavoro sul nuovo album: "ci siamo rinchiusi per lavorare su un sacco di cose"

Gli U2 sono al lavoro sul nuovo album, seguito di Songs Of Experience del 2017. A confermarlo è il grande The Edge, il chitarrista della band irlandese.

In un'intervista rilasciata al magazine Rolling Stone, il chitarrista ha detto di essere al lavoro con il bassista Adam Clayton alcune idee per nuovi brani: "Stiamo lavorando su un sacco di cose nuove. Mi sto divertendo così tanto a scrivere e non devo necessariamente pensare a dove andrà a finire il nuovo materiale. Si tratta più di godersi l'esperienza della scrittura e di non avere aspettative o limitazioni sul processo di scrittura".

The Edge ha poi aggiunto di non aver ancora preso contatti con alcun produttore: "Mi è piaciuto molto lavorare con Martin Garrix e spero di lavorare con lui in futuro. Ma non abbiamo preso alcuna decisione definitiva su chi vogliamo a bordo del progetto. Semplicemente non lo so".

Nella stessa intervista The Edge ha poi aggiunto che gli piacerebbe riproporre lo Zoo TV Tour, il tour che seguì la pubblicazione di Achtung Baby tra il 1992 e il 1993, per il 30° anniversario.