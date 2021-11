Noel Gallagher: "Paragonare gli Oasis ai Beatles è sempre stato qualcosa di imbarazzante"

Per Noel Gallagher il paragone tra i Beatles e gli Oasis è una questione ritenuta, ormai, imbarazzante.

È quanto dichiarato dal maggiore dei fratelli Gallagher, in occasione della sua partecipazione alla première del film The Beatles: Get Back, diretto da Peter Jackson.

“Gli Oasis sono più grandi dei Beatles”, aveva detto Noel dopo l’uscita di Definitely Maybe (debutto del 1994) e di (What’s The Story) Morning Glory? (del 1995), citando lo stesso John Lennon che nel 1966 aveva affermato che la sua band fosse più famosa di Gesù. “Quello che gli Oasis hanno raggiunto in tre anni, ai Beatles ne sono serviti otto”, questa invece la boutade del fratello Liam, risalente al 2016. La stampa ha, da sempre, cavalcato, più o meno scherzosamente, la similitudine, considerandola talvolta improponibile altre volte più che legittima.

Lo stesso Noel, anni dopo aver pronunciato quella frase, si era già tirato indietro, affermando che, ai tempi, era piuttosto fatto. Ad oggi il concetto è stato espresso con ancora più convinzione: “Quando iniziammo con gli Oasis, eravamo così grandi che venivamo paragonati a loro [ai Beatles ndr] in termini di dimensioni, e anche musicalmente, in modo imbarazzante, anche nei loro confronti. [È imbarazzante] perché non siamo mai stati bravi come loro”.

Di fatto, la musica di McCartney, Lennon, Harrison e Starr da sempre è stata fondamentale per gli Oasis, che ai Beatles si sono ispirati per musiche, testi e stile. “[I Beatles] significano tutto per me. Hanno sicuramente i brani migliori fra tutti, a mani basse. Nella mia collezione di dischi, hanno di gran lunga le canzoni più belle. Hanno influenzato tutti quelli che hanno influenzato tutti gli altri, che poi hanno influenzato tutti quelli che andavano e venivano. La loro influenza è assoluta. Non conosco un solo ragazzo che suoni la chitarra o scriva canzoni che non citerebbe i Beatles come un'influenza”.

The Beatles: Get Back verrà trasmesso in anteprima su Disney+ in tre parti, il 25, 26 e 27 novembre prossimi. Il docufilm presenta contenuti inediti della band di Liverpool. Alla première hanno fatto la loro apparizione, oltre a Noel, sir Paul McCartney con la figlia Mary, Zak, Lee e Jay Starkey, Dhani Harrison e poi ancora Elvis Costello, James Bay e Giles Martin.