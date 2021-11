Led Zeppelin, quella volta che Robert Plant andò in giro per i sex club di Stoccolma con gli Abba

Nel 1978 i Led Zeppelin volano a Stoccolma in Svezia per registrare il loro ottavo album, In Through the Out Door che sarà anche l’ultimo della loro carriera. È il disco che segna la fine di un momento difficile nella storia della band, che per due anni non fa tour in Inghilterra per problemi fiscali, ma anche l’ultimo momento in cui Robert Plant, Jimmy Page e John Paul Jones suonano con John Bonham, sempre più travolto dalla dipendenza dall’alcol (che lo porterà alla morte nel settembre del 1980).

John Paul Jones, che oltre allo straordinario lavoro come bassista e arrangiatore della band sta scoprendo le possibilità offerte dal sintetizzatore (soprattutto il GX-1 della Yamaha che ha appena acquistato) guida la band verso nuovi suoni e sperimentazioni, lavorando molto con Robert Plant nella scrittura delle canzoni.

È lui a proporre alla band di andare a registrare l’album in un luogo insolito, i Polar Studios di Stoccolma, gli studi degli ABBA. «Volevano un gruppo internazionale per lanciare lo studio e ci hanno chiesto se volevamo registrare da loro» ha raccontato Robert Plant a Classic Rock nel 2015, «Così siamo arrivati a Stoccolma in un freddo e nevoso dicembre. Ho conosciuto Benny e Bjorn mentre mi stavo sistemando in studio, Benny mi ha dato subito una chitarra, un gesto molto gentile».

Drante una movimentata apparizione ad un programma televisivo svedese, Robert Plant ha raccontato però altri dettagli della sua amicizia con gli ABBA: «Io e Jimmy uscivamo sempre la sera con Benny e Bjorn, e andavamo i questi club dove le persone bevevano mentre altre facevano sesso». Una rivelazione che ha sconvolto l’intervistatrice svedese: «Non è vero, è una bugia!» ha detto. Robert Plant ha risposto: «E’ tutto vero. Si chiamavano sex club» poi si è girato verso la telecamera e ha detto: «Ve lo ricordate, Benny e Bjorn?».

Benny Andersson e Bjorn Ulvaeus erano al tempo sposati con Anni-Frid Lingstadt e Agnetha Faltskog e insieme formavano una delle pop band di maggior successo di tutti i tempi con oltre 400 milioni di dischi venduti.

La carriera degli ABBA è iniziata nel 1973 con l’album Ring Ring e si è fermata nel 1981 con The Visitors, fino al clamoroso ritorno a sorpresa nel 2021 con il nono album Voyage. L’unica risposta all’intervista bomba di Robert Plant con la televisione svedese è stato un breve e comunicato in cui gli ABBA hanno dichiarato: «Non c’è mai stata nessuna serata in nessun sex club con Robert Plant».