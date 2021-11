Bon Jovi, Richie Sambora: "Il mio ruolo nella band era quello di tenere il becco chiuso"

Richie Sambora ha dichiarato che il suo ruolo all'interno dei Bon Jovi era quello di "tenere chiuso il becco".

Secondo quanto raccontato dal grande chitarrista le relazioni con il frontman Jon Bon Jovi, nonostante tutto, sono migliorate da quando ha lasciato il gruppo nel 2013: "Ci sono stati momenti durante la nostra carriera in cui il cameratismo era molto, molto pesante" ha raccontato Sambora a Neil Rodgers all'interno del suo programma Deep Hidden Meaning Radio su Apple Music 1

Durante la trasmissione Rodgers ha sottolineato il fatto che secondo molti sembrasse che fosse Jon Bon Jovi a produrre tutto ciò che veniva cantato: "Mentre tutto quello che veniva scritto... Ecco, tenere il becco chiuso è una cosa che faceva parte dei miei ruoli. Se fossi in una caffetteria e dovessi sceglierne uno dal menù chiederei: "Hai una tazza fumante di 'stai zitto'?" Quello sarebbe il mio caffè. E sai cosa? Indovina un po'? L'ho fatto. E ha funzionato perché era quello di cui aveva bisogno la band, per un sacco di ragioni".

Sambora ha parlato che del brano Wanted Dead or Alive, dichiarando che la canzone del 1987 fosse stata scritta appositamente per alcuni fan di una certa fascia d'età: "Pensavo che se la band avesse continuato nel corso degli anni avremmo avuto bisogno di una canzone i giovani. E mi venne questa idea, 'Wanted Dead or Alive'. E un giorno mi sono sballato, ero seduto nel seminterrato di mia madre aspettando che Jon mi portasse una pizza. E scrissi quel riff dicendo: "Beh, è ​​abbastanza facile. Sembra difficile da suonare, ma non lo è affatto. Ha messo le ragazze in condizione di portare ai nostri show i loro mariti e i loro fidanzati, così che non si sentissero di doversi nascondersi da qualche parte".