Le rockstar scomparse più ricche del 2021: ecco quanto hanno incassato

Esiste una lista delle Dead Celebrity più ricche del mondo, compilata ogni anno da Forbes in base ai guadagni ottenuti dalla vendita e dallo streaming di opere di autori deceduti (canzoni, film, libri) e dai contratti di licenza o dalle acquisizioni firmate, ed è piena di sorprese.

In quella del 2021, appena chiusa ad ottobre, al primo posto c’è Roald Dahl, lo scrittore inglese autore del bestseller Charlie e la Fabbrica di Cioccolato, morto il 23 novembre 1990 a 74 anni. Durante la sua vita, Roald Dahl ha scritto 43 libri che sono stati adattati in ben 16 film diversi (tra cui quello di Tim Burton del 2005 con Johnny Depp), ma 31 anni dopo la sua morte è arrivata la vera fortuna: Netflix ha pagato 684 milioni di dollari per acquistare la Roald Dahl Story Company gestita dagli eredi, per creare una serie di show a cartoni animati, spettacoli dal vivo, videogame, oltre al prossimo film in cui Timothy Chamelet interpreterà come Johnny Depp il personaggio di Willy Wonka.

Al secondo posto della lista di Forbes c’è Prince, grazie all’accordo firmato dai fratelli con la società Primary Wave per la vendita del 43% delle sue opere, compreso il catalogo dei dischi pubblicati per 120 milioni di dollari. Michael Jackson, che ha dominato la classifica per sette anni consecutivi tra il 2013 e il 2020 grazie alla cifra di 1.3 miliardi di streaming delle sue hit come Billie Jean e Beat It è sceso al terzo posto con 75 milioni di dollari nonostante la vendita del catalogo Mijac Music che contiene canzoni di Aretha Franklin, Ray Charles e Elvis Presley e nella Top 5 ci sono anche il creatore dei Peanuts Charles Schulz (40 milioni) e il disegnatore e fumettista Dr.Seuss (35 milioni).

Il re del Rock Elvis Presley si ferma "appena" al settimo posto con 30 milioni di dollari, il grande Bob Marley all'undicesimo con 16 milioni e John Lennon al tredicesimo con 12 milioni di dollari.

I musicisti hanno un ruolo di primo piano in questa lista, soprattutto grazie alle imponenti operazioni di acquisizione da parte di gruppi quotati in borsa e sostenuti da fondi di investimento come Hipgnosis Song Fund e Primary Wave. Le ultime acquisizioni in programma sono quelle di David Bowie (che si dice possa vendere il catalogo per 200 milioni), Gerry Goffin, autore di hit come You Make Me Feel Like a Natural Woman di Aretha Franklin, del cantante R&B Luther Vandross e di un’icona americana come Bing Crosby, la voce dietro al singolo più venduto di tutti i tempi, White Christmas scritto nel 1942 per la colonna sonora del film Holiday Inn che oltre ad aver venduto 50 milioni di copie continua ad essere un classico del Natale (nel 2020 è stata ascoltata in streaming 87 milioni di volte). Il figlio Harry Crosby ha venduto il suo catalogo di canzoni e il suo nome per 30 milioni di dollari a Primary Wave, facendolo entrare per la prima volta nella lista delle Dead Celebrity, appena prima di Elvis Presley, Bob Marley e John Lennon. «La ragione per cui gli eredi stringono accordi con noi» ha detto Larry Mestel fondatore di Primari Wave, «E’ per far arrivare l’incredibile musica di questi artisti ad una nuova generazione».