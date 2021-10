Bruce Springsteen racconta la storia della sua leggendaria Fender: "È stata con me in ogni club, stadio o arena nel mondo"

Il grande Bruce Springsteen è stato ospite del The Late Show condotto da Stephen Colbert. Il Boss, in diretta negli studi del popolare programma televisivo in occasione della prossima uscita di The Legendary 1979 No Nukes Concerts (film e colonna sonora) ha parlato della sua incredibile carriera, raccontando aneddoti e curiosità anche sulla sua più fedele compagna di viaggio: la sua chitarra.

"L'ho comprata quando avevo 22 anni per 185 dollari sulla Highway 34, credo, a Belmar, nel New Jersey, da un grande chitarrista di nome Phil Petillo e ce l'ho sempre con me da allora. Però è un pò "bastarda", è stata assembrata con due diverse chitarre". La chitarra infatti ha il corpo di una Fender Telecaster e il manico di una Fender Esquire. Phil Petillo è morto nel 2010 e suo figlio Dave continua a portare avanti l'attività di famiglia.

"Questa chitarra è stata con me in ogni club, teatro, area e stadio in America e in quasi ogni angolo del globo. È leggermente segnata", mostrando poi il legno usurato e inimitabile del suo strumento preferito. "Questa chitarra è la mia estensione naturale", ha risposto il Boss a Colbert alla domanda se avesse altre chitarre, "questa è LA chitarra. L'ho suonata così tanto che è diventata parte naturale e integrante del mio fisico".

Bruce Springsteen si è poi esibito in una toccante e speciale versione di The River sul palco del The Late Show.

Guarda il video: