Keanu Reeves aiuta i membri della troupe a caricare le attrezzature dopo una giornata di lavoro. Guarda il video

Keanu Reeves non smette mai di sorprendere il grande pubblico, specialmente per la sua umanità e semplicità nei gesti e nella quotidianità. Al termine di una dura giornata di riprese a Parigi per il quarto capitolo della saga di John Wick, il grande attore ha aiutato lo staff e la troupe a smontare il set e a caricare le attrezzature, ancora con i vestiti di scena addosso.

Le operazioni sono state riprese e pubblicate su Instagram: nel video si vede l'attore percorrere una scalinata con borse e pesanti valigie e, avvicinato da un operaio dello staff, rifiuta gentilmente l'aiuto continuando nell'operazione di trasporto delle attrezzature.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Popcorns (@popcornsapp)

John Wick 4 uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 27 maggio 2022 mentre, per rivedere Keanu Reeves sul grande schermo nuovamente nei panni del leggendario Neo, basterà attendere il prossimo 1 gennaio 2022 con l'uscita di The Matrix Resurrections, quarto capitolo della saga creata dalle sorelle Wachowski nel 1999.