Guns N' Roses, ecco perché scelsero di registrare Knockin' On Heaven's Door (di Bob Dylan)

Quando nel 1973 Bob Dylan scrive Knockin' on Heaven’s Door, unico brano cantato nella colonna sonora tutta strumentale del film Pat Garret & Billy the Kid, i critici americani scrivono: «Una canzone che è un esercizio di splendida semplicità». Dylan accompagna con un arpeggio ipnotico di chitarra acustica e due minuti di musica che sembrano durare per sempre la scena in cui una guardia di frontiera, interpretato da una leggenda del cinema western e dei rodeo, Slim Pickens, viene ucciso dal bandito e pensa alla moglie dicendo: «Mama, toglimi questo distintivo. Non posso più usarlo». Il singolo Knockin' on Heaven’s Door arriva in classifica al numero 12 e diventa un classico dei concerti di Bob Dylan.

I Guns N' Roses iniziano a pensare di fare la loro versione già nel 1987: «Ma pensavamo che ci fossero già state troppe cover». Nel 1975 Eric Clapton ha partecipato alla cover di Knockin' on Heaven’s Door in versione reggae fatta da Arthur Louis e poi ha registrato la sua versione che arriva nella Top 40 inglese. «Ce l’avevamo in testa, ma non l’abbiamo mai suonata con la band» ha detto Slash.

La storia dietro alla decisione di farla è in puro stile Guns N' Roses: una notte fuori dal Club Cathouse di Los Angeles, Axl Rose fa a botte con un poliziotto e finisce in ospedale. «Quando è uscito è venuto da me una notte e ha detto: ok, facciamola». La versione dei Guns N' Roses è più blues e più minacciosa, il biografo della band Stephen Davis la definisce: “Un canto di morte metal”. I Guns cominciano a provarla prima di partire in tour in Inghilterra e il 19 giugno 1987 la suonano per la prima volta dal vivo al Marquee di Londra dedicandola ad amico del loro entourage, Todd Crew. Un tecnico del suono la registra e la band la pubblica come B-Side del singolo Welcome to the Jungle, catturando l’attenzione dei Dj radiofonici americani, che la trasmettono sempre. I Guns registrano la prima versione in studio per la colonna sonora del film Days of Thunder con Tom Cruise e nel 1991 realizzano la versione definitiva su Use Your Illusion II e la pubblicano come secondo singolo dall’album, arrivano al n.2 in Inghilterra e al primo posto in diversi paesi europei e la suonano durante il Freddie Mercury Tribute il 20 aprile del 1992.

I due minuti originali di Bob Dylan dal vivo con i Guns N' Roses diventano oltre sette, e Knockin' on Heaven’s Door diventa una delle canzoni più famose degli anni ’90.