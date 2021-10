Mötley Crüe, Vince Neil è caduto dal palco: si è rotto le costole ed è stato portato in ospedale. Guarda il video

Il frontman dei Mötley Crüe Vince Neil è stato ricoverato in ospedale a seguito di una brutta caduta dal palco lo scorso venerdì 15 ottobre durante un concerto solista al festival Monsters on the Mountain a Pigeon Forge nel Tennessee. Secondo quanto riportato dalla stessa band il cantante si sarebbe rotto le costole a seguito della brutta e improvvisa caduta.

Il cantante dei Mötley Crüe stava interpretando Don't Go Away Mad (Just Go Away) quando, alzando le mani al cielo verso il pubblico, non si è reso conto della fine del palco cadendo rovinosamente sul parterre. Trasportato d'urgenza in ospedale, la band ha continuato lo show.

Nei minuti seguenti il bassista Dana Strum ha aggiornato il pubblico sullo stato di salute di Neil con queste parole: "Vince è caduto e si è rotto le costole. Non riesce a respirare e verrà portato in ospedale". Attraverso un post su Twitter, il dj Eddie Trunk ha aggiunto: "Vince è caduto dal palco stasera al Monsters on the Mountain qui a Pigeon Forge. Vince stava cantando alla grande prima dell'incidente. Ora è in ospedale a farsi curare e fare le lastre. Vi farò sapere di più quando lo sentirò. Guarisci presto Vince!"

Guarda il video: