David Bowie: a Londra e New York due negozi per celebrare il Duca bianco. Guarda il video

Due negozi pop-up dedicati a David Bowie apriranno alla fine di questo mese, a Londra e a New York.

Il negozio della capitale inglese sarà al 14 di Heddon Street, luogo dell'iconica copertina dell’album del 1972, The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars, mentre il locale della Grande Mela si troverà al 150 di Wooster Street a SoHo, a quattro isolati dal vecchio appartamento di Bowie su Lafayette Street. Entrambi apriranno il 25 ottobre e per tre mesi.

L’apertura degli shop rientra nel prohramma della celebrazione del Duca bianco denominata Bowie 75 ed organizzata dalla David Bowie Estate per celebrare quello che sarebbe stato il suo 75° compleanno, l’8 gennaio 2022.

I negozi venderanno merchandising ed oggetti da collezione del rocker in edizione limitata e i fan potranno godere di filmati rari ed inediti, installazioni, dischi e fotografie d’autore. Gli spazi saranno dotati anche di sale di proiezione audio e video.

Tutte le info sugli eventi in programma sono disponibili sul sito bowie75.com.