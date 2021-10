E se Purple Rain di Prince fosse suonata da Captain America? Ascolta la cover al piano dell'attore Chris Evans

In molti ci ricordiamo degli attori di Hollywood specialmente per le loro performance sul grande schermo, ma alcuni nascondono dei talenti inaspettati e grazie ai social media possiamo "spiare" le loro più grandi passioni lontano dalla macchina da presa.

L'attore Chris Evans, che ha dato volto e voce a Captain America nel Marvel Cinematic Universe, è un grande appassionato di musica oltre che un ottimo pianista. Non è raro infatti imbattersi in internet in alcuni video in cui il grande attore si cimenta in reintepretazioni al pianoforte di grandi successi del pop, del rock o attingendo dal repertorio classico, come accaduto nel novembre 2020 quando aveva pubblicato un breve estratto di una sua versione di una partitura del pianista italiano Fabrizio Paterlini (uno dei compositori italiani contemporanei più ascoltati ad Hollywood).

Chris Evans via Instagram stories pic.twitter.com/JZHmuYgSqB — Chris Evans News (@CEvansNews) November 25, 2020

Pochi giorni fa l'attore ha pubblicato su internet una breve versione al piano di Purple Rain, il classico pubblicato dal grande Prince nel 1984.