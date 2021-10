Mötley Crüe: Tommy Lee è caduto in piscina nella sua casa a Los Angeles, mentre giocava col cane. Guarda il video

Il batterista dei Mötley Crüe Tommy Lee è stato vittima di un incidente domestico, fortunatamente senza conseguenze.

In un video postato dalla moglie, Brittany Furlan Lee, si vede il musicista finire nella piscina della loro abitazione losangelina, mentre stava giocando con il cane, evidentemente troppo vicino al bordo. Lee, prontamente, è uscito dall’acqua, come se niente fosse, cercando di ricomporsi il prima possibile. Troppo tardi: la moglie aveva già immortalato il tutto!

Brittany, infatti, pare essere molto attiva sui social network e non si è certo lasciata sfuggire l’occasione di prendere un po’ in giro il marito, postando il video dell’accaduto con la didascalia: “Quando tu sei una strega e chiedi a tuo marito di farsi la doccia, ma lui rifiuta. Mi dispiace Tommy Lee (taggandolo ndr), ma almeno ora sei pulito”. Il batterista non si è fatto attendere e ha ironicamente commentato: “Grazie tesoro. Ora la piscina è sporca!”.

View this post on Instagram Un post condiviso da Brittany Furlan Lee (@brittanyfurlan)

Il gioco tra i due potrebbe fare riferimento al cosiddetto “Spaghetti Incident”, avvenuto all’inizio della storia dei Mötley Crüe. Secondo quanto riferito, Tommy e Nikki Sixx avrebbero fatto una gara tra di loro per vedere chi reggeva più a lungo senza lavarsi, continuando però ad avere rapporti con le groupie, senza conseguenze di alcun tipo. A quanto pare i due sono andati avanti per due mesi, fino a quando una delle ragazze coinvolte non si è sentita male. Il tutto è stato soprannominato "The Spaghetti Incident" perché la groupie sfortunata aveva mangiato la pasta, prima del fattaccio.

Ad ogni modo, nessuna conseguenza negativa per Tommy Lee, in questo caso, come ha fatto sapere la moglie stessa, rispondendo ad alcuni fan che chiedevano informazioni sulle condizioni di salute del batterista, nei commenti al post.

Tommy e Brittany hanno celebrato i due anni di matrimonio lo scorso febbraio. Si tratta delle prime nozze per lei, il quarto per Lee.