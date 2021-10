"Ozzy Osbourne con due pistole in mano è spaventoso". Le registrazioni durante la pandemia secondo il produttore Andrew Watt

Tutte le persone che hanno avuto a che fare con Ozzy Osbourne hanno delle storie bizzarre da raccontare sul Principe delle Tenebre. Andrew Watt, il produttore che ha realizzato con Ozzy l’album Ordinary Man e sta collaborando con lui al suo prossimo disco ha detto in una intervista radiofonica: «Ogni giorno con lui è una storia incredibile».

Andrew Watt, ex chitarrista della band California Breed fondata nel 2015 con Glenn Hughes e Jason Bonham (con cui ha aperto i concerti dei Jane’s Addiction e dei The Cult) ha conosciuto Ozzy tramite la figlia Kelly e dopo avergli proposto di registrare il brano Take What You Want insieme a Post Malone e il rapper Travis Scott ha trascorso con lui diversi momenti durante la pandemia: «Un giorno sono andato a casa sua e stava dipingendo dei grandi cerchi rossi» ha raccontato, «Poi ha appeso i quadri ad un albero in giardino ed è tornato con due pistole ad aria compressa. Posso assicurare che vedere Ozzy Osbourne con una pistola in mano è un’esperienza decisamente spaventosa». A quanto pare Ozzy è un ottimo tiratore: «Ogni colpo che ha sparato ha centrato il bersaglio» ha raccontato Watt, «Ozzy è davvero un personaggio fantastico».

Ordinary Man, uscito nel 2019, era pieno di ospiti importanti, e anche per il prossimo album Andrew Watt sta contattando diversi musicisti per aiutare Ozzy a realizzare le canzoni da Taylor Hawkins dei Foo Fighters a a Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers a Robert Trujillo dei Metallica. Si parla fra gli altri anche di Jeff Beck ed Eric Clapton alla chitarra: «Non c’era motivo di tornare a lavorare insieme se non creando qualcosa di nuovo e di inaspettato per il pubblico» ha detto Andrew Watt, «Lo stiamo facendo anche stavolta. Ci sono alcuni brani lunghi otto o nove minuti, è un vero viaggio nel mondo musicale di Ozzy. Non vedo l’ora».

Nonostante i problemi fisici, anche Ozzy ha detto di essere concentrato sulla realizzazione del suo prossimo album: «Abbiamo pronti almeno una dozzina di canzoni» ha detto Ozzy in una intervista con Metal Hammer, «La mia unica preoccupazione in questo momento è finire l’album. La produzione è la stessa di Ordinary Man, ci sono molte cose simili. Aspettate e vedrete».