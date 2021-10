Eric Clapton ha aiutato una band No Vax con 1000 sterline e prestando loro il suo furgone per andare in tour

Eric Clapton avrebbe aiutato la band anti-lockdown e no vax Jam For Freedom, donando loro 1.000 sterline e prestando un suo van.

Secondo quanto riportato da Rolling Stone America, il chitarrista avrebbe mostrato tutto il suo apprezzamento per i Jam For Freedom, i quali vorrebbero “guidare la rivoluzione pro-libertà – secondo quanto dichiarato dai loro membri – che sta avendo luogo a livello globale come risposta alle restrizioni imposti ai nostri diritti umani fondamentali come lavorare, viaggiare e vivere”. Per fare questo, i Jam For Freedom suonano in spettacoli gratuiti, negli spazi pubblici. Per rimarcare maggiormente il loro messaggio, all’interno di una delle canzone, intitolata We Are The 99%, cantano “Infilatevi il vaccino velenoso su per il c**o”.

Rolling Stone riporta le parole del cantante e fondatore, Cambel McLaughlin, il quale ha raccontato il supporto e l’apprezzamento di Clapton, iniziato nei primi mesi del 2021 con una donazione di 1000 sterline sulla piattaforma GoFoundMe. Se all’inizio tutti pensavano ad un falso, il chitarrista ha poi scritto personalmente un messaggio a McLaughlin, dicendo “Bel lavoro”.

La donazione del musicista arrivò dopo che l’attrezzatura dei Jam For Freedom era stata danneggiata il 24 di aprile, durante degli scontri tra i no-vax e la polizia, a Hyde Park. “Lieti di annunciare – scrisse la band sui suoi social network – che uno dei più grandi musicisti moderni viventi ci ha aiutato a rimanere a galla, dopo i danni alle nostre apparecchiature causati dalla sfrontatezza della polizia”.

Clapton, inoltre, avrebbe dato in prestito al gruppo il suo van, offrendo loro un’altra somma di denaro per potersene comprare uno nuovo.

La leggenda della chitarra e McLaughlin si sono anche incontrati di persona, fuori da degli studi di registrazione a Londra, e avrebbero anche voluto suonare insieme, se non fosse che Clapton era impossibilitato ad imbracciare lo strumento, a causa dei danni che il vaccino anti-Covid gli aveva procurato alle mani. Almeno secondo quanto riportato da lui stesso.