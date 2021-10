Metallica, Kirk Hammett: "con Enter Sandman volevamo scrivere la nuova Smoke On The Water"

Il chitarrista dei Metallica Kirk Hammett ha parlato del pezzo che ha lanciato il Black Album al successo, Enter Sandman (primo singolo estratto pubblicato il 29 luglio 1991 e numero 16 nella classifica americana), dicendo che la sua intenzione era: «Scrivere la prossima Smoke on the Water».

In una lunga intervista con Guitar World, Hammett ha detto che il riff iniziale di Enter Sandman, uno dei più iconici della band e di tutto il rock anni ’90, è nato alle tre del mattino in una stanza d’albergo durante una tappa del Damaged Justice Tour, dopo aver ascoltato Louder Than Love dei Soundgarden: «Era il 1989, un momento in cui stava nascendo il grunge. Nessuno lo chiamava ancora grunge ma a me piaceva quel suono e quel modo di usare gli accordi. Mi ha influenzato molto».

Kirk Hammett ha spiegato a Guitar World molti dettagli tecnici del riff, ma ha anche spiegato la sensazione che quella sequenza di note gli ha trasmesso: «Ho avuto l’impressione che suonasse come una domanda. Mi sono detto: adesso devo rispondere» ha detto, «Per questo subito dopo ho fatto quell’accordo stoppato, con un suono più metal». A quel punto è arrivato il tocco di Lars Ulrich, convinto che i Metallica fossero pronti per uscire dai confini del metal e conquistare il mondo: «Mi ha detto: “Ripeti la prima parte”» ha detto Kirk Hammett, «L’ho fatto per tre volte, ed è diventato un intro molto più potente e coinvolgente. Il riff era buono, ma così è diventato grandioso. Se fosse rimasto come nella prima versione sarebbe stato perfetto per un album come …And Justice for All».

Per quanto riguarda il paragone di Enter Sandman con Smoke on the Water dei Deep Purple, che da quando è uscita nel 1972 sull’album Machine Head è diventato uno dei riff più riconoscibili nella storia del rock, Corey Taylor degli Slipknot ha detto che secondo lui è più che giustificato: «Se entri in qualunque negozio di chitarre del mondo, la prima cosa che senti suonare dai ragazzi per provare gli strumenti è Enter Sandman dei Metallica, Smoke on the Water dei Deep Purple o Whole Lotta Love dei Led Zeppelin. È uno di quei riff che ti aprono la porta di tutti gli altri. Enter Sandman è la prima canzone che ho imparato a suonare quando ho preso in mano la chitarra».