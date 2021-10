Ozzy Osbourne: "evidentemente aver adorato il demonio per così tanti anni mi ha protetto dal Covid"

Ozzy Osbourne ha rilasciato un’intervista alla rivista Metal Hammer e come sempre ha lasciato il segno.

Il Principe delle Tenebre ha parlato degli ultimi due anni che sono stati difficili per tutti, del lockdown e della pandemia e ha detto che secondo lui aver adorato Satana per tanti anni lo ha protetto dal Covid-19: «Mia moglie ha avuto il virus, mia figlia lo ha avuto e io invece no. Evidentemente essere un devoto del diavolo ha i suoi vantaggi». Ovviamente era uno scherzo, ma Ozzy sente di essere stato davvero fortunato a superare gli ultimi due anni in cui ha avuto diversi problemi fisici, a cominciare dall’infortunio al collo (pare causato da una caduta dal letto mentre dormiva) che già nel 2019 lo ha costretto a rimandare le date del suo tour: «Continuo a fare fisioterapia» ha detto Ozzy, «E forse farò un altro intervento chirurgico».

Nonostante le difficoltà, Ozzy non smette di pensare alla musica: ha già registrato quindici canzoni per il suo prossimo album, il seguito di Ordinary Man uscito nel 2020: «È un album simile come atmosfera e come suono, ma ancora non sono in grado di descriverlo precisamente» ha detto Ozzy, «Siamo nella fase in cui i musicisti che hanno collaborato con me stanno lavorando sulle loro parti delle canzoni, quindi non c’è niente di definitivo». Dopo Taylor Hawkins dei Foo Fighters, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers e Robert Trujillo dei Metallica che hanno collaborato a Ordinary Man, anche i nomi degli ospiti del prossimo album di Ozzy sono clamorosi: oltre a Zakk Wylde e Toni Iommi e al produttore Andrew Watt ci saranno due dei più grandi chitarristi di tutti i tempi, Jeff Beck e Eric Clapton.

Il tour di Ozzy dovrebbe ripartire a gennaio 2022 con tre date in Germania, Repubblica Ceca e Svizzera e proseguire in tutta Europa a febbraio e marzo, con una data in Italia, l’8 marzo a Bologna.