Nandi Bushell e Roman Morello (figlio di Tom) pubblicano The Children Will Rise Up. Nel video anche Greta Thunberg e Jack Black!

Nandi Bushell, insieme a Roman Morello (il figlio del chitarrista dei Rage Against The Machine), ha pubblicato The Children Will Rise Up, il primo inedito registrato recentemente dalla giovane batterista inglese durante il suo viaggio negli Stati Uniti.

Nel video compaiono anche Greta Thunberg con la partecipazione di Jack Black dei Tenacious D.

Come si legge da un comunicato, con questa canzone Nandi vuole sensibilizzare tutti i giovani del mondo a far sentire la propria voce riguardo alle questioni climatiche per salvare il pianeta.

Our Musician in Residence @Nandi_Bushell will be dropping her NEW song TOMORROW! Nandi hopes to inspire kids all around the world to rise up & use their voices to save the Earth! #NandiBushell #RiseUp #ClimateChange #ActionClimate #CartoonNetwork pic.twitter.com/51u74e3v2x — Cartoon Network (@cartoonnetwork) October 7, 2021

Nelle scorse settimane la polistrumentista inglese aveva incuriosito i suoi follower pubblicando una foto insieme a Tom Morello e al figlio Roman di 9 anni all'interno della loro casa:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nandi Bushell (@nandi_bushell)

"Abbiamo scritto insieme una canzone #Epica (e non è non quella che si può sentire nella nostra jam session). La nostra nuova canzone uscirà presto! Non vedo l'ora che la posiate ascoltare tutti! Grazie per averci accolto nella vostra bellissima famiglia!"