Pink Floyd, Nick Mason risponde alle accuse di Roger Waters: "Sono sbalordito! Nessuno è mai stato cattivo con lui"

Nick Mason, batterista dei Pink Floyd ha partecipato ad uno show di The Coda Collection, nuovo canale tematico dedicato alla musica (il nome è quello della società multimediale creata da Yoko Ono e Janie Hendrix, sorella di Jimi Hendrix) e ha parlato della sua carriera con i Pink Floyd e della sua band A Saucerful of Secrets che ha fondato nel 2018 per suonare i brani dei primi anni di carriera della band, quelli più psichedelici e sperimentali. Nick Mason ha formato la band con Guy Pratt, collaboratore dei Pink Floyd, Gary Kemp degli Spandau Ballet e il chitarrista Lee Harris e ha esordito al Dingwalls di Londra nel maggio 2018, prima di partire per un tour in Europa e Nord America, pubblicando un album dal vivo e un film Live at the Roundhouse.

La sua idea è ricominciare ad andare in tour nel 2022: «Inizieremo a fare prove la prossima settimana per arrivare in America e poi in Europa all’inizio del nuovo anno» ha detto, «Non faremo canzoni nuove. Sarebbe come entrare in un negozio di antiquariato e chiedere qualcosa di contemporaneo. Abbiamo un repertorio piuttosto vasto da cui scegliere». Nick Mason ha sempre detto di aver formato di Saucerful of Secrets (il nome viene dal titolo del secondo album dei Pink Floyd del 1968) per «Catturare e ricreare» gli esordi della band e tutta la sperimentazione che ha preceduto il successo di The Dark Side of the Moon che nel 1973 ha fatto conoscere la band al mondo. «Anche stavolta l’idea è di arrivare fino a Dark Side of the Moon, ma escludendolo» ha detto Mason.

Parlando con il giornalista Jim DeRogatis della lunga storia dei Pink Floyd, Nick Mason ha anche detto di essere rimasto «Sbalordito» dalle ultime dichiarazioni di Roger Waters (che ha lasciato la band nel 1983 dopo l’album The Final Cut) che ha detto di essere stato trattato male da David Gilmour e dal tastierista Richard Wright. «Credo sia un modo un po’ emotivo di spiegare le tensioni che si sono create all’interno della band ad un certo punto della nostra storia» ha detto Nick Mason, «Il problema era che Roger guardava oltre la musica, voleva sperimentare con la rappresentazione, la teatralità, i film e altri di noi volevano concentrarsi sulla musica. Ma nessuno è mai stato cattivo con lui. È difficile immaginare di essere cattivi con un tipo come Roger Waters!”