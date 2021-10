Queen, Roger Taylor sul sequel di Bohemian Rhapsody: "dovrebbe essere una cosa ben fatta, non solo per gli incassi"

Nel corso di un’intervista con cleveland.com, Roger Taylor, fresco di pubblicazione del suo album solista Outsider, ha detto la sua sul possibile sequel di Bohemian Rhapsody, il biopic dedicato ai Queen e alla vita di Freddie Mercury. Il film, uscito nel 2018, fu un vero e proprio successo di critica e incassi, ed assicurò all’attore protagonista Rami Malek un premio Oscar.

E se dall’uscita nelle sale non si fa altro che parlare di un possibile secondo capitolo, che approfondisca dei momenti diversi nella storia della band, è anche vero che, per ora, non c’è un vero e proprio progetto in corso. “Beh, in questo momento non ce n'è uno – ha confermato Taylor – Penso che, quando abbiamo fatto il film, la sensazione generale fosse 'Beh, è andata bene. Lasciamolo stare così com’è'. Il film arriva solo fino al concerto del Live Aid nel 1985. Ovviamente c'è molto di più nella nostra storia. Ma non ho ancora visto una sceneggiatura su cui si possa lavorare. Penso che sarebbe stupido escludere la possibilità di un sequel, ma dovrebbe essere una cosa ben fatta, non solo per gli incassi”.

Nella stessa intervista, il batterista ha detto la sua su una possibile reunion dei Queen con l’ex bassista, John Deacon: “È una bella favola. Ma non credo che accadrà. John è come un eremita, davvero. Non credo che lui sarebbe pronto. È davvero fragile. Non riesce a gestire il fatto di stare in compagnia o nel mondo esterno, per quel che ne so. Credo che se ne stia seduto lì a contare i suoi soldi”.