Ringo Starr registra una nuova versione di Come Together con 100 batteristi (tra cui Chad Smith e la piccola Nandi). Guarda il video

Il leggendario Ringo Starr, batterista dei The Beatles, ha partecipato alla realizzazione di una divertentissima cover di Come Together registrata insieme a più di 100 batteristi, tra i quali Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, Max Weinberg della E Street Band e Matt Cameron dei Pearl Jam.

"Drum Together" vuole sostenere l'associazione WhyHunger, un'organizzazione benefica che lavora per "porre fine alla fame nel mondo e promuovere il diritto umano a un cibo nutriente", riunendo musicisti di ogni genere tra cui rock, pop, jazz e funk, e inclusi membri di band famose. Tra i musicisti compaiono anche Stewart Copeland, il leggendario batterista dei The Police, Nicko McBrain degli Iron Maiden, Carmine Appice, Simon Kirke, Mike Portnoy, Steve Jordan, Nic Collins (Genesis)e la piccola star di YouTube Nandi Bushell, 11 anni.

Guarda il video: