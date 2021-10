Ringo Starr: "Che serate incredibili passate a suonare con Charlie Watts e John Bonham!"

Potrebbe essere stata una delle jam session più grandiose nella storia del rock. Durante una conferenza stampa in cui ha presentato il suo nuovo EP Change The World, uscito il 24 settembre, Ringo Starr ha ricordato una notte passata a suonare a casa sua con Charlie Watts dei Rolling Stones e John Bonham dei Led Zeppelin: «Avevo una stanza al piano superiore in cui guardavamo i film, ascoltavamo musica e suonavamo sempre con gli amici» ha detto l’ex batterista dei Beatles, che ha appena compiuto 80 anni, «Una sera è arrivato Charlie, e poi è arrivato anche John Bonham. Tre batteristi insieme, è stato molto divertente. John suonava così forte che la cassa saltava su e giù davanti a lui».

Ringo Starr ha detto di aver fatto molte feste in quella casa negli anni ’70, ma di non aver mai voluto che venissero scattate foto o fatte delle riprese: «Ma se qualcuno avesse filmato quella jam session, il video avrebbe fatto il giro del mondo» ha riso, «Se ci fossero stati i social network negli anni ’70 il video sarebbe diventato virale in un attimo». Ringo Starr ha anche reso omaggio a Charlie Watts, scomparso a 80 anni lo scorso 24 agosto: «Era un essere umano meraviglioso».

Change the World è il secondo EP pubblicato da Ringo Starr quest’anno dopo Zoom In (uscito a marzo). «Ho deciso che da ora in poi voglio pubblicare solo degli EP» ha detto Ringo, che ha registrato nel suo studio personale Roccabella West, «Sono fortunato ad avere un posto mio dove suonare e registrare, e ho invitato un po’ di amici, vecchi e nuovi».

Il singolo Let’s Change the World è stato scritto e registrato con Steve Lukather dei Toto, il brano Coming Undone segna la sua prima collaborazione con la cantautrice Linda Perry e per un altro pezzo, la cover di Rock Around the Clock di Bill Haley, un classico del rock del 1955, Ringo Starr è stato raggiunto in studio dal chitarrista degli Eagles, Joe Walsh.