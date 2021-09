David Bowie, annunciati due nuove cofanetti: David Bowie 5. Brilliant Adventure (1992-2001) e Toy Box

Parlophone Records/ISO Records sono orgogliosi di annunciare DAVID BOWIE 5. BRILLIANT ADVENTURE (1992 – 2001), il quinto di una serie di cinque cofanetti che abbracciano la sua carriera dal 1969. Dal 7 gennaio 2022, il giorno prima del compleanno di Bowie, vedrà la luce anche TOY (TOY:BOX), il leggendario album mai pubblicato, ora in 3CD/ 6 vinili 10”.

DAVID BOWIE 5. BRILLIANT ADVENTURE (1992 – 2001) è un box di 11 CD/ 18LP e download digitale standard. Il cofanetto include versioni nuovamente rimasterizzate, con contributi dai produttori e collaboratori originali di una parte del materiale sottostimato e sperimentale di Bowie: BLACK TIE WHITE NOISE, THE BUDDHA OF SUBURBIA (disponibile su vinile per la prima volta in quasi 30 anni), 1.OUTSIDE, EARTHLING e ‘hours…’ insieme al live album BBC RADIO THEATRE, LONDON, JUNE 27, 2000, RE:CALL 5, la raccolta di tracce non contenute nell’album, versioni alternative/b-side e colonne sonore, e il leggendario inedito album TOY.

Disponibile in 3CD o 6 vinili 10”, TOY (TOY:BOX) è un’edizione speciale dell’album TOY. L’approccio “cattura il momento” delle sessioni di registrazione sono estese all’artwork della copertina disegnata da Bowie e che rappresenta una foto di lui da bambino con il suo viso contemporaneo. Il packaging contiene inoltre un libro con 16 pagine colorate con foto mai viste scattate da Frank Ockenfels 3.

