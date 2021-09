David Bowie: Toy, l'album "perduto" del 2001, sarà finalmente pubblicato. Ascolta qui You've Got A Habit Of Leaving

Finalmente, dopo anni di attesa, il cosiddetto “lost album” di David Bowie, Toy, datato 2001, vedrà la luce in una versione ufficiale.

Previsto inizialmente come ideale seguito di Hours…, uscito nel 1999, il disco ha subito le conseguenze di una disputa tra l’artista e la sua casa discografica di allora, la Virgin. Il lavoro in studio venne quindi accantonato, in attesa di essere pubblicato in un secondo momento. Cosa che non avvenne mai, fino ad ora.

Toy, che contiene versioni riregistrate e rinnovate di alcune delle prime tracce di Bowie, riuscì in un qualche modo ad arrivare ai fan del Duca Bianco, grazie ad una pubblicazione illegale online nel 2011, ma ora finalmente sarà rilasciato nella sua versione ufficiale, come parte del box set antologico Era Five.

L’annuncio arriva dall’account ufficiale di David Bowie su Twitter: “A seconda di dove ti troverai sul Pianeta, il 29 settembre potrai ascoltare in streaming la radio edit di You’ve Got A Habit Of Leaving, dal prossimo album in uscita Toy, tramite la tua piattaforma preferita”.

E le novità discografiche non finiscono qui: grazie ad un nuovo accordo con Warner Music, verrà rimasterizzato e ripubblicato l’intero catalogo di Bowie, a partire dal 2023. Questo significa che la Warner Music, che già deteneva i diritti delle uscite del Duca Bianco tra il 1968 e il 1999, con questo accordo ha rilevato anche quelle dal 2000 fino alla scomparsa dell’artista, avvenuta nel 2016, e potrà pubblicare nuovamente anche album come Heathen, Reality, The Next Day e ★ (Blackstar).

Ascolta qui You've Got A Habit Of Leaving