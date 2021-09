I Metallica eseguono a sorpresa integralmente il Black Album durante un festival. Guarda i video

Continuano, anche a sorpresa, le celebrazioni per il 30° anniversario dalla pubblicazione di "Metallica", l'album omonimo della band di James Hetfield e Lars Ulrich, più riconoscibile come il leggendario Black album. La scorsa domenica i Metallica, durante il loro concerto al Louder Than Life festival, ha sorpreso tutti i fan eseguendo integralmente (e al contrario) il leggendario disco.

Sebbene i Metallica abbiano pianificato uno show specifico per i festival, con brani provenienti da tutta la loro discografia, nessuno dei presenti si sarebbe mai aspettato che la band eseguisse per intero uno dei più grandi e rivoluzionari capolavori in grado di portare il metal alle masse e in cima alle classifiche di tutto il mondo.

L'esecuzione dell'intero album al contrario ha di fatti reso "Enter Sandman" la canzone conclusiva dell'intero show.

Non capita tutti i giorni di avere la fortuna di ascoltare questo disco suonato integralmente dal vivo, e alcuni dei brani in scaletta non venivano suonati da davvero molti anni, come "The Struggle Within" e "Don't Tread on Me" che venivano eseguiti su un palco dal 24 giugno 2012, o "My Friend of Misery", live per la prima volta dal 1 marzo 2013.

La scaletta dell'esibizione dei Metallica al Louder Than Life festival:

1. Hardwired

2. The Four Horsemen

3. Welcome Home (Sanitarium)

4. The Struggle Within

5. My Friend of Misery

6. The God That Failed

7. Of Wolf and Man

8. Nothing Else Matters

9. Through the Never

10. Don't Tread on Me

11. Wherever I May Roam

12. The Unforgiven

13. Holier Than Thou

14. Sad But True

15. Enter Sandman

Encore

16. Blackened

17. Creeping Death