Queen, Brian May: "ecco la canzone che ascolto ogni volta che voglio ricordarmi quanto fosse grande Freddie"

Il 5 settembre 2021, il cantante dei Queen Freddie Mercury avrebbe compiuto 75 anni. Come ogni anno, il suo compleanno è stato celebrato da generazioni di musicisti di ogni genere che sono stati ispirati dalla sua interpretazione della figura della rockstar, dal suo talento e alla sua potenza espressiva, da Lady Gaga ai Muse a Yungblud.

L’omaggio più sentito ed intimo è stato però quello di chi è stato al suo fianco nei Queen dalla nascita della band nel 1970 fino alla tragica fine con la sua scomparsa nel 1991, il chitarrista Brian May che oggi insieme al batterista Roger Taylor si è preso il compito di portare avanti la sua eredità con il progetto Queen + Adam Lambert.

Brian May ha celebrato il 5 settembre postando su Instagram un video girato nel giardino della sua casa in Inghilterra: «Ciao a tutti, ho pensato di dire due parole» dice May, «Oggi come sapete è il compleanno di Freddie e io sono qui in giardino a bere una tazza di tè, sognando di poterla condividere con Freddie. Questo non può accadere, ma sento che lui è qui insieme a tutti noi».

A 74 anni Brian May continua a suonare le canzoni dei Queen in giro per il mondo (il Rhapsody Tour di Queen + Adam Lambert riprenderà nel 2022) perché come ha sempre ripetuto «Freddie sarebbe stato contento» ed è convinto che quelle canzoni nate dall’incredibile incontro di quattro talenti all’interno della band (Brian May, Roger Taylor, Freddie Mercury e il bassista John Deacon erano tutti e quattro autori e hanno firmato i successi dei Queen) siano ancora attuali e abbiano la stessa capacità di intrattenere e meravigliare il pubblico. Nel video, Brian May ha anche raccontato qual è la canzone che ascolta sempre quando lui stesso ha bisogno di ricordarsi quanto grande fosse Freddie Mercury: «Il pezzo che mi fa pensare a quanto glorioso sia stato e sia ancora oggi è la versione che abbiamo fatto con i Queen della sua epica Made in Heaven».

Il brano è stato scritto e registrato da Freddie Mercury nel 1985 per il suo album solista pop Mr. Bad Guy ed è stato rifatto nel 1995 da Brian May, Roger Taylor e John Deacon per il disco postumo Made in Heaven, il quindicesimo e ultimo nella carriera dei Queen. È uno dei due pezzi solisti di Freddie, insieme a I Was Born to Love You, che vengono scelti per diventare brani dei Queen, risuonati in studio accompagnando la traccia vocale di Freddie e aggiungendo tutta la potenza e il virtuosismo del suono tipico della band. Secondo Brian May «È una delle canzoni migliori che abbiamo mai fatto. Un gesto di amore da parte nostra, costruito intorno ad una delle tante idee musicale meravigliose di Freddie» ha detto nel suo messaggio di auguri, «Quindi buon compleanno Freddie, spero tu stia brindando da qualche parte con una tazza di tè. Oppure con un grande bicchiere di champagne».