Queen, Roger Taylor: "Brian May ha perso interesse nello scrivere nuove canzoni con Adam Lambert"

Se qualche mese fa si era diffuso un certo entusiasmo per l’arrivo forse imminente di nuova musica da parte dei Queen, ad oggi sembra che l’attesa potrebbe essere più lunga del previsto. Secondo quando dichiarato da Roger Taylor, infatti, la scrittura di nuovi brani da parte di Brian May, in collaborazione con Adam Lambert, è in stand by.



Questo perché il chitarrista sembra aver perso ogni interesse nello scrivere con la nuova voce del gruppo, sempre secondo quanto riportato dal batterista, nel corso di un’intervista a Mojo.

In particolare, la creazione di una canzone, che stava procedendo da qualche mese, si è bloccata. Già in febbraio, Taylor aveva espresso alcune perplessità in merito: “Si tratta di una canzone che arrivava da un amico e che stavamo cercando di adattare. Aveva il potenziale per diventare un gran pezzo, ma non l’abbiamo decifrata, non siamo giunti ad un punto”.

Sollecitato da Mojo a rivelare qualcosa di più sullo stato dei lavori suoi nuovi brani, il batterista ha confermato le difficoltà interne alla band: “Brian ha improvvisamente perso interesse e non so perché. Avevamo iniziato a lavorarci a Nashville ed eravamo piuttosto stanchi. Non riuscivamo a metterci d’accordo sul titolo e il testo sembrava un po’ troppo negativo per i Queen, forse. Ma non era per niente male e spero che questo brano possa venire alla luce prima o poi!”.

Ormai Adam Lambert canta con i Queen da più di un decennio, e se con loro è salito sui palchi di tutto il mondo in numerosi tour, non ci sono state pubblicazioni inedite con lui alla voce, da parte della band.

Nel frattempo, Taylor pubblicherà un nuovo album solista, Outsider, il prossimo 1° ottobre. Nella stessa intervista, Taylor ha infine condiviso i suoi pensieri sulla possibilità che i Queen partecipino alla produzione di un sequel del film Bohemian Rhapsody, sottolineando come la ricerca della perfezione, in tutto quello che fanno, potrebbe essere il motivo dello stallo creativo di questi mesi: “La mia sensazione – ha ammesso il batterista – è che un film biografico sia probabilmente sufficiente. Ma sarei sciocco a escluderlo. Se qualcuno riuscisse ad inventare una sceneggiatura meravigliosa con un barlume di verità, vedremo. Ma in un certo senso non vogliamo rischiare di fare qualcosa che non sarà eccezionale. Forse è una delle cose che ci tiene fuori dallo studio in questi giorni”.